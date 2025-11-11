Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал скандал вокруг Би-би-си из-за речи Трампа - РИА Новости, 11.11.2025
16:08 11.11.2025
Лавров прокомментировал скандал вокруг Би-би-си из-за речи Трампа
Лавров прокомментировал скандал вокруг Би-би-си из-за речи Трампа
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гибридного интервью российским СМИ обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские медиа. РИА Новости, 11.11.2025
Лавров прокомментировал скандал вокруг Би-би-си из-за речи Трампа

Лавров обвинил британские власти и СМИ в развязанной информационной кампании

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гибридного интервью российским СМИ обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские медиа.
«
"Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации. В том числе, может быть, прежде всего, британских. То, что сейчас происходит с Би-би-си, хорошо известно, то, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о какой-то cрежиссированной кампании, это позор", - сказал он.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Захарова прокомментировала ситуацию с искажением речи Трампа
10 ноября, 19:28
 
В миреРоссияЛондонСШАДональд ТрампСергей ЛавровБи-би-си
 
 
