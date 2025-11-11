Лавров высказался об опасениях США по ядерным испытаниям

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы возобновлении Россией ядерных испытаний не соответствуют действительности, Москва готова обсуждать возникшие опасения американской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы готовы обсуждать и те подозрения, которые возникли у американских коллег в отношении того, что мы скрытно … закопались глубоко под землей и там что-то делаем", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Как отметил министр, Москва надеется прояснить суть заявлений американской стороны о ядерных испытаниях. При этом он обратил внимание, что испытания носителей без самой ядерной реакции под запрет не попадали.
"Я не могу сказать, что стоит за позицией Соединенных Штатов по ядерным испытаниям, потому что что президент Трамп говорил о давно возобновившихся якобы испытаниях в России и в Китае – это не соответствует действительности, если речь идет о ядерным испытаниях, испытаниях ядерного оружия", - отметил он.