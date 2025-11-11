Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался об опасениях США по ядерным испытаниям - РИА Новости, 11.11.2025
16:08 11.11.2025
Лавров высказался об опасениях США по ядерным испытаниям
Лавров высказался об опасениях США по ядерным испытаниям
Заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы возобновлении Россией ядерных испытаний не соответствуют действительности, Москва готова обсуждать... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия, москва, китай, сергей лавров, дональд трамп, в мире
Россия, Москва, Китай, Сергей Лавров, Дональд Трамп, В мире
Лавров высказался об опасениях США по ядерным испытаниям

Лавров: РФ готова обсуждать опасения США о якобы возобновлении ядерных испытаний

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы возобновлении Россией ядерных испытаний не соответствуют действительности, Москва готова обсуждать возникшие опасения американской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы готовы обсуждать и те подозрения, которые возникли у американских коллег в отношении того, что мы скрытно … закопались глубоко под землей и там что-то делаем", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям, заявил Лавров
Вчера, 16:04
Как отметил министр, Москва надеется прояснить суть заявлений американской стороны о ядерных испытаниях. При этом он обратил внимание, что испытания носителей без самой ядерной реакции под запрет не попадали.
"Я не могу сказать, что стоит за позицией Соединенных Штатов по ядерным испытаниям, потому что что президент Трамп говорил о давно возобновившихся якобы испытаниях в России и в Китае – это не соответствует действительности, если речь идет о ядерным испытаниях, испытаниях ядерного оружия", - отметил он.
Лавров также подчеркнул, что отслеживанием подземных взрывов занимается специальная мониторинговая служба посредством анализа сейсмических данных. Он напомнил, что в ней состоит как Россия, так и сами США.
Песков прокомментировал заявления о ядерных испытаниях "Буревестника"
9 ноября, 14:19
 
РоссияМоскваКитайСергей ЛавровДональд ТрампВ мире
 
 
