Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британии будет крайне сложно "отмыться" после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции ГУР минобороны Украины и британских кураторов этого ведомства. По информации ФСБ, замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой "Кинжал". В дальнейшем самолет планировалось направить в район авиабазы НАТО Румынии , где его могли бы сбить средства ПВО.

"ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.

Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать.