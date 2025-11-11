Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
16:06 11.11.2025
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31
в мире, россия, румыния, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Румыния, Сергей Лавров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Воздушно-космические силы России
Лавров прокомментировал роль Британии в провокации с МиГ-31

Лавров: Британии будет сложно отмыться после попытки угона МиГ-31

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британии будет крайне сложно "отмыться" после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции ГУР минобороны Украины и британских кураторов этого ведомства. По информации ФСБ, замысел предполагал вербовку российских летчиков для угона истребителя МиГ-31 ВКС России с ракетой "Кинжал". В дальнейшем самолет планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.
"ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать.
"Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут", - заключил министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Россия встревожена заявлениями США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
