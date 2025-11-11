Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что не проводил новых контактов с Рубио
16:04 11.11.2025
Лавров заявил, что не проводил новых контактов с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не проводил новых контактов с госсекретарем США Марко Рубио после телефонного разговора с ним.
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не проводил новых контактов с госсекретарем США Марко Рубио после телефонного разговора с ним.
Телефонный разговор руководителей дипломатических ведомств РФ и США состоялся 20 октября, о чем сообщили тогда в МИД РФ.
"После Анкориджа и моего телефонного разговора с Марко Рубио у нас контактов не было", - сказал министр в интервью российским СМИ в гибридном формате.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров
9 ноября, 10:25
Заголовок открываемого материала