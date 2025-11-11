https://ria.ru/20251111/lavrov-2054235106.html
Лавров не видит связи между саммитом России и США и ядерными испытаниями
Лавров не видит связи между саммитом России и США и ядерными испытаниями - РИА Новости, 11.11.2025
Лавров не видит связи между саммитом России и США и ядерными испытаниями
Нельзя увязывать тему саммита на высшем уровне между Россией и США и начавшуюся дискуссию о ядерных испытаниях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:03:00+03:00
2025-11-11T16:03:00+03:00
2025-11-11T16:03:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251109/mid-2053781031.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Россия, США, Сергей Лавров, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Лавров не видит связи между саммитом России и США и ядерными испытаниями
Лавров: нельзя связывать тему саммита РФ и США с дискуссией о ядерных испытаниях