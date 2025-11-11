Лавров не видит связи между саммитом России и США и ядерными испытаниями

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Нельзя увязывать тему саммита на высшем уровне между Россией и США и начавшуюся дискуссию о ядерных испытаниях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Я бы не стал смешивать тему ядерных испытаний и тему будапештского саммита… Я здесь искренне не вижу связи", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате.