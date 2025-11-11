https://ria.ru/20251111/kuritsa-2054336453.html
Ученыe назвали смертельно опасную привычку перед приготовлением еды
Ученыe назвали смертельно опасную привычку перед приготовлением еды - РИА Новости, 11.11.2025
Ученыe назвали смертельно опасную привычку перед приготовлением еды
Мытье сырой курицы может быть смертельно опасно для человека, пишет издание 9news.com со ссылкой на представителей Совета по информированию о пищевой... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11
2025-11-11T20:59:00+03:00
2025-11-11T20:59:00+03:00
Ученыe назвали смертельно опасную привычку перед приготовлением еды
FSIC: мытье сырого куриного мяса провоцирует смертельно опасные инфекции
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Мытье сырой курицы может быть смертельно опасно для человека, пишет издание 9news.com
со ссылкой на представителей Совета по информированию о пищевой безопасности (FSIC) Австралии.
"Несмотря на то, что можно услышать в интернете или увидеть в блогах, мытье сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне", — заявил заместитель председателя Совета, доцент Джулиан Кокс.
Эксперт рассказал, что на коже курицы могут оставаться патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и кишечная палочка. При мытье мяса птицы на домашней кухне бактерии "разбрызгиваются" по всем поверхностям, что увеличивает риск смертельных отравлений. Специалисты рекомендуют воздержаться от опасной привычки, так как на производствах куриное мясо проходит необходимую санитарную обработку. В домашних условиях необходимо лишь термически обработать его.
"Пищевые отравления остаются серьезной угрозой здоровью <…>. Простые меры предосторожности могут спасти жизни", — резюмировал доцент.
Эксперты напомнили о необходимости тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой курицей. Они также посоветовали размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допускать его контакта с готовыми блюдами, особенно с теми, которые не будут повторно термически обработаны перед употреблением, а также пользоваться отдельными досками и другой посудой для разделывания и приготовления сырого мяса птицы.