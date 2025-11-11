Ученыe назвали смертельно опасную привычку перед приготовлением еды

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мытье сырой курицы может быть смертельно опасно для человека, пишет издание Мытье сырой курицы может быть смертельно опасно для человека, пишет издание 9news.com со ссылкой на представителей Совета по информированию о пищевой безопасности (FSIC) Австралии.

"Несмотря на то, что можно услышать в интернете или увидеть в блогах, мытье сырой курицы — это миф, который лишь распространяет бактерии по кухне", — заявил заместитель председателя Совета, доцент Джулиан Кокс.

Эксперт рассказал, что на коже курицы могут оставаться патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и кишечная палочка. При мытье мяса птицы на домашней кухне бактерии "разбрызгиваются" по всем поверхностям, что увеличивает риск смертельных отравлений. Специалисты рекомендуют воздержаться от опасной привычки, так как на производствах куриное мясо проходит необходимую санитарную обработку. В домашних условиях необходимо лишь термически обработать его.

"Пищевые отравления остаются серьезной угрозой здоровью <…>. Простые меры предосторожности могут спасти жизни", — резюмировал доцент.