Сахалинский депутат ответил на слова японского министра о Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников прокомментировал РИА Новости нашумевшее высказывание японского министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио именует южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавады о Курилах, заявив, что в правительстве соседней страны есть разумные люди.

Ранее агентство Киодо передавало, что Хитоси Кикавада во время поездки в префектуру Хоккайдо посетил мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова , и заявил: "Наверное, это самое близкое место к иностранному государству". В Японии многие расценили его слова как косвенное признание принадлежности островов России . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что территориальная принадлежность Курильских островов ни у кого не должна вызывать сомнений.

"Я рад, что в правительстве Японии есть разумные люди, желающие нормализации отношений с Россией, из которой, между прочим, Токио получает сжиженный природный газ. Министр Хитоси Кикавада, возможно, проговорился о том, что в мыслях у многих политиков, но которые они боятся произнести вслух", - отметил собеседник агентства.

Сахалинский парламентарий выразил надежду, что высказывание Хитоси Кикавады сигнализирует об определенной позиции части японского общества, отличной от официального Токио.

"Может быть, эти слова станут первой ласточкой в изменении отношений между нашими странами. И мы наконец примем мирный договор, который прекратит многолетний спор относительно группы Курильских островов и навсегда установит их статус как российской территории", - сказал в завершение Болотников.

Шикотан, Итуруп и Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир Хабомаи . Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.