ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском
ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском
ВСУ пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового в Харьковской области, чтобы деблокировать окруженные там подразделения, и потеряли до 60 военнослужащих,... РИА Новости, 11.11.2025
харьковская область
россия
