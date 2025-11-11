Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 11.11.2025
ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском
ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском
ВСУ пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового в Харьковской области, чтобы деблокировать окруженные там подразделения, и потеряли до 60 военнослужащих,... РИА Новости, 11.11.2025
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском

ВСУ потеряли до 60 военных при попытке деблокировать боевиков в Купянске-Узловом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВСУ пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового в Харьковской области, чтобы деблокировать окруженные там подразделения, и потеряли до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области c целью деблокирования окруженных подразделений", - говорится в сводке российского ведомства.
"В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых бронированных машин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
