ВСУ потеряли до 60 боевиков при попытке деблокировать военных под Купянском

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВСУ пытались провести атаку на юге Купянска-Узлового в Харьковской области, чтобы деблокировать окруженные там подразделения, и потеряли до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.