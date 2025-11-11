Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачистили улицу Дзержинского в Купянске от боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 11.11.2025
ВС России зачистили улицу Дзержинского в Купянске от боевиков ВСУ
ВС России зачистили улицу Дзержинского в Купянске от боевиков ВСУ
Улица Дзержинского в Купянске полностью зачищена от украинских боевиков, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с... РИА Новости, 11.11.2025
ВС России зачистили улицу Дзержинского в Купянске от боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Улица Дзержинского в Купянске полностью зачищена от украинских боевиков, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с позывным "Ловец".
"Зачищена от боевиков ВСУ улица Дзержинского", - сообщил "Ловец" на видео, обнародованном во вторник Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВС России зачищают ж/д станцию Купянск-Сортировочный
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДзержинскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
