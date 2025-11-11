https://ria.ru/20251111/kupyansk-2054092512.html
ВС России зачистили улицу Дзержинского в Купянске от боевиков ВСУ
Улица Дзержинского в Купянске полностью зачищена от украинских боевиков, сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки "Запад" с... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:03:00+03:00
2025-11-11T09:03:00+03:00
2025-11-11T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дзержинский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_d17c72931bb306f94422a7d09c196f41.jpg
https://ria.ru/20251111/vs-2054092243.html
россия
дзержинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ed810c7c99da5e3865660ff1bc972adb.jpg
россия, дзержинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дзержинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
