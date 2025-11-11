https://ria.ru/20251111/kupjansk-2054092953.html
Командир штурмовиков рассказал о работе его подразделения в Купянске
Штурмовой отряд группировки "Запад" продолжает выполнять задачу в промзоне восточной части Купянска, сообщил на видео Минобороны РФ командир штурмового отряда... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
Штурмовики "Запада" продолжают выполнять задачу в промзоне на востоке Купянске