Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет - РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Крым его не подведет, на что глава государства ответил, что не... РИА Новости, 11.11.2025
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Аксенов на встрече с Путиным заявил, что Крым его не подведет