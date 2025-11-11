Рейтинг@Mail.ru
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет - РИА Новости, 11.11.2025
13:48 11.11.2025
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет
Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Крым его не подведет, на что глава государства ответил, что не... РИА Новости, 11.11.2025
политика, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Политика, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
© РИА Новости / PoolВладимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым
© РИА Новости / Pool
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Крым его не подведет, на что глава государства ответил, что не сомневается в этом.
"Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за Вас, мы Вас не подведем", - сказал Аксенов, завершая доклад о социально-экономическом развитии региона.
"Не сомневаюсь", - ответил Путин.
Аксенов также подчеркнул, что власти полуострова "готовы к любым ситуациям" и их развитию.
ПолитикаРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
