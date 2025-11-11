В ОП призвали скорее принять законы о регулировании оборота криптовалют

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовную ответственность за нелегальные операции с цифровыми валютами необходимо ввести в России, высказал мнение в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Необходимо как можно скорее принять законодательство о регулировании оборота криптовалют... А все операции вне установленного режима объявить вне закона и ввести за нелегальные операции в цифровой валюте, криптовалюте уголовную ответственность", - сказал собеседник агентства.

Машаров считает, что работать с криптовалютой следует только через уполномоченные организации - такие, как Московская Биржа и крупнейшие банки страны, где можно будет легально обменивать и хранить цифровые активы. Такое предложение связано, в том числе, с тем, что мессенджер Telegram предложил пользователям услуги криптокошелька, и теперь любой россиянин может покупать, продавать и инвестировать цифровую валюту прямо в приложении.

"Фактически, данный криптокошелёк предлагает не только приобретение и продажу криптовалют, но и акций зарубежных компаний, фондов, то есть выполняет функцию финансового посредника, в России этот вид деятельности лицензируется Банком России", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что такие операции позволяют обходить валютный контроль и требования по регулированию внешнеэкономической деятельности, вследствие чего широкому кругу пользователей Telegram в России становятся доступны финансовые услуги, находящиеся вне надзора Банка России, не облагаемые налогами, не подконтрольные Росфинмониторингу и правоохранительным органам.

"Эти риски множатся также получением персональных данных российских граждан, а также возможностью не только вербовки россиян со стороны враждебных нашему государству спецслужб, но и оплаты за эти услуги посредством данного криптокошелька", - добавил он.

По словам Машарова, бот "Криптокошелёк" предлагает мгновенно покупать и продавать самые распространённые в мире криптовалюты, начислять бонусы за их хранение, что позиционируется как возможность пассивного дохода, а также пересылать средства по всему миру без комиссий.