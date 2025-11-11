https://ria.ru/20251111/kreml-2054157447.html
В Кремле не получали объяснений от США по ядерным испытаниям
В Кремле не получали объяснений от США по ядерным испытаниям
Никаких объяснений со стороны американских визави по проведению ядерных испытаний пока не поступало, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:39:00+03:00
дмитрий песков
