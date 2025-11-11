https://ria.ru/20251111/krasnoyarsk-2054087772.html
В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в ДТП со снегоходом
В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в ДТП со снегоходом - РИА Новости, 11.11.2025
В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в ДТП со снегоходом
Четырехлетний мальчик погиб в результате ДТП со снегоходом в Красноярском крае, его вместе с собой на транспортное средство взял пьяный отец, сообщает... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:18:00+03:00
2025-11-11T08:18:00+03:00
2025-11-11T08:18:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб в результате ДТП со снегоходом в Красноярском крае, его вместе с собой на транспортное средство взял пьяный отец, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственным отделом по Туруханскому району
ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 4 статьей 264 УК РФ "нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 9 ноября 2025 года, подозреваемый, будучи пьяным, посадил своего четырехлетнего сына впереди себя на снегоход и отправился по полевой дороге близ села Туруханск. Позже мужчина потерял управление транспортным средством, врезался в металлический столб, после чего снегоход перевернулся.
В результате трагедии ребенок получил многочисленные травмы, от которых умер на следующий день в больнице. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.