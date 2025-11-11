В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в ДТП со снегоходом

КРАСНОЯРСК, 11 ноя – РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб в результате ДТП со снегоходом в Красноярском крае, его вместе с собой на транспортное средство взял пьяный отец, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, вечером 9 ноября 2025 года, подозреваемый, будучи пьяным, посадил своего четырехлетнего сына впереди себя на снегоход и отправился по полевой дороге близ села Туруханск. Позже мужчина потерял управление транспортным средством, врезался в металлический столб, после чего снегоход перевернулся.