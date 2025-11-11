Рейтинг@Mail.ru
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/krasnodar-2054223476.html
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали - РИА Новости, 11.11.2025
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали
Пятнадцатилетнюю девушку, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", задержали и изолировали в спецучреждение закрытого типа,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:34:00+03:00
2025-11-11T15:34:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053435501_0:382:771:816_1920x0_80_0_0_15e73f951bfee8fcc42da3c83a091a89.jpg
https://ria.ru/20250917/kriminal-2042254448.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053435501_0:310:771:888_1920x0_80_0_0_e8b39f2b6dc17b62169b1754e21f1a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали

СК: девушку из бойцовского клуба в Краснодаре изолировали в спецучреждение

© СоцсетиБанда подростков устроила массовую драку на детской площадке в Краснодаре
Банда подростков устроила массовую драку на детской площадке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети
Банда подростков устроила массовую драку на детской площадке в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", задержали и изолировали в спецучреждение закрытого типа, всего следователи установили шестерых подростков-участников этой группы, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В ГУМВД России по Краснодарскому краю ранее сообщали, что группа подростков устраивает драки и избивает горожан, в том числе детей, на территории микрорайона Губернский в городе Краснодаре. Одна из членов этой "банды", 15-летняя школьница, которая избила 14-летнего ребенка, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, на ее отца составили административный протокол. В СУСК РФ по Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц). Вице-губернатор края Александр Руденко назвал происходящее "бойцовским клубом" и пообещал контролировать ситуацию.
"В настоящее время следователями СКР установлены 6 подростков, совершавших противоправные действия, из которых двое наиболее активных участников группы задержаны… В рамках расследования уголовного дела следователем СКР по краю задержаны 15- и 17-летний подростки, которые принимали наиболее активное участие в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Также еще одна активная участница группы - 15-летняя девушка, с учетом особенностей здоровья, помещена в специализированное учреждение закрытого типа", - говорится в сообщении.
Остальным подросткам судом были избраны иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. В управлении СК продолжают устанавливать иных возможных участников группы, добавили в ведомстве. Следствие намерено в ближайшее время просить суд о заключении задержанных под стражу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Уже не первый раз". Что устроила банда подростков в Новосибирске
17 сентября, 08:00
 
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала