Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали - РИА Новости, 11.11.2025
Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали
Пятнадцатилетнюю девушку, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", задержали и изолировали в спецучреждение закрытого типа,... РИА Новости, 11.11.2025
КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", задержали и изолировали в спецучреждение закрытого типа, всего следователи установили шестерых подростков-участников этой группы, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В ГУМВД России по Краснодарскому краю
ранее сообщали, что группа подростков устраивает драки и избивает горожан, в том числе детей, на территории микрорайона Губернский в городе Краснодаре
. Одна из членов этой "банды", 15-летняя школьница, которая избила 14-летнего ребенка, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, на ее отца составили административный протокол. В СУСК РФ
по Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц). Вице-губернатор края Александр Руденко назвал происходящее "бойцовским клубом" и пообещал контролировать ситуацию.
"В настоящее время следователями СКР установлены 6 подростков, совершавших противоправные действия, из которых двое наиболее активных участников группы задержаны… В рамках расследования уголовного дела следователем СКР по краю задержаны 15- и 17-летний подростки, которые принимали наиболее активное участие в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Также еще одна активная участница группы - 15-летняя девушка, с учетом особенностей здоровья, помещена в специализированное учреждение закрытого типа", - говорится в сообщении.
Остальным подросткам судом были избраны иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. В управлении СК
продолжают устанавливать иных возможных участников группы, добавили в ведомстве. Следствие намерено в ближайшее время просить суд о заключении задержанных под стражу.