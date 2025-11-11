Пятнадцатилетнюю участницу "бойцовского клуба" в Краснодаре изолировали

КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", задержали и изолировали в спецучреждение закрытого типа, всего следователи установили шестерых подростков-участников этой группы, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"В настоящее время следователями СКР установлены 6 подростков, совершавших противоправные действия, из которых двое наиболее активных участников группы задержаны… В рамках расследования уголовного дела следователем СКР по краю задержаны 15- и 17-летний подростки, которые принимали наиболее активное участие в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Также еще одна активная участница группы - 15-летняя девушка, с учетом особенностей здоровья, помещена в специализированное учреждение закрытого типа", - говорится в сообщении.