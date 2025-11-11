https://ria.ru/20251111/krasnoarmeysk-2054162016.html
Бойцы "Центра" освободили 256 зданий в Красноармейске за сутки
Бойцы "Центра" освободили 256 зданий в Красноармейске за сутки
Группировка войск "Центр" в донецком Красноармейске освободила 256 зданий за сутки, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 11.11.2025
