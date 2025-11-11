В Пензенской области отменили план "Ковер"

САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале .

О введении специального режима Мельниченко сообщал во вторник в 8.51 мск. Ограничения действовали чуть более двух часов.