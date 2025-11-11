https://ria.ru/20251111/kover-2054131667.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, все ограничения сняты, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 11.11.2025
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
