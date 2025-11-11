Работа по возвращению экипажа "Шэньчжоу-20" идет по плану

ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Работа по возвращению экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с китайской орбитальной станции, которое было отложено из-за столкновения корабля с космическим мусором, идет стабильно, в соответствии с планом, сообщает во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР.
Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем.
"Все работы идут последовательно и стабильно, в соответствии с планом", - говорится в заявлении управления.
При этом управление не сообщает точных или планируемых дат возвращения экипажа на Землю.
В заявлении подчеркивается, что после переноса миссии по возвращению пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20" управление программы пилотируемых полетов КНР придерживалось принципа "жизнь и безопасность превыше всего", немедленно задействовав план и меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Были организованы комплексный анализ, испытания и оценка безопасности пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20", а также изучен план реализации возвращения экипажа "Шэньчжоу-20". Все системы строго проходят различные проверки и совместную отладку в соответствии с установленными процедурами", - добавили в управлении.
Вместе с тем специалисты проводят оценку состояния и подтверждение качества ключевых элементов корабля.
Указывается, что на месте посадки - полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия - ведется комплексная подготовка к возвращению экипажа "Шэньчжоу-20".
Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля, в его состав входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.
Первого ноября на станцию прибыл корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, и 4 ноября состоялась церемония передачи управления орбитальной станцией новому экипажу, после чего 5 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" должен был вернуться на Землю.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет: до 2038 года.