Работа по возвращению экипажа "Шэньчжоу-20" идет по плану

ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Работа по возвращению экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с китайской орбитальной станции, которое было отложено из-за столкновения корабля с космическим мусором, идет стабильно, в соответствии с планом, сообщает во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР.

Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем.

"Все работы идут последовательно и стабильно, в соответствии с планом", - говорится в заявлении управления.

При этом управление не сообщает точных или планируемых дат возвращения экипажа на Землю.

В заявлении подчеркивается, что после переноса миссии по возвращению пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-20" управление программы пилотируемых полетов КНР придерживалось принципа "жизнь и безопасность превыше всего", немедленно задействовав план и меры реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Были организованы комплексный анализ, испытания и оценка безопасности пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20", а также изучен план реализации возвращения экипажа "Шэньчжоу-20". Все системы строго проходят различные проверки и совместную отладку в соответствии с установленными процедурами", - добавили в управлении.

Вместе с тем специалисты проводят оценку состояния и подтверждение качества ключевых элементов корабля.

Указывается, что на месте посадки - полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия - ведется комплексная подготовка к возвращению экипажа "Шэньчжоу-20".

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" прибыл на станцию 24 апреля, в его состав входят три космонавта. Командир экипажа - Чэнь Дун, для которого нынешний полет стал уже третьим в карьере. Ранее он участвовал в космических миссиях "Шэньчжоу-11" и "Шэньчжоу-14". Космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой первый полет в космос. До отбора в отряд космонавтов Чэнь Чжунжуй был летчиком ВВС, а Ван Цзе работал инженером в Китайской академии космических технологий.

Первого ноября на станцию прибыл корабль "Шэньчжоу-21" с тремя космонавтами, и 4 ноября состоялась церемония передачи управления орбитальной станцией новому экипажу, после чего 5 ноября экипаж "Шэньчжоу-20" должен был вернуться на Землю.