Победительниц конкурса центров поддержки экспорта наградили в Совфеде

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" прошла в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Премия призвана отметить вклад женщин в развитие внешнеэкономической деятельности страны. Победителей поздравили председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероника Никишина, а также губернатор Омской области Виталий Хоценко и губернатор Амурской области Василий Орлов", - говорится в сообщении.

Ежегодный конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" является ежегодной инициативой. Он направлен на выявление и тиражирование лучших региональных практик по вовлечению женщин в экспортную деятельность.

"Женское предпринимательство в России - мощнейший ресурс для укрепления экономики наших регионов и страны в целом. Создавая эффективную систему его поддержки, мы открываем новые возможности для его продвижения, выхода женского бизнеса на мировые рынки и расширения экспортного потенциала страны", - подчеркнула Карелова.

Идея его создания прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году и получила активную поддержку Совета Федерации. Соглашение о проведении конкурса было подписано 17 июня 2022 года лично председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной, которая также является координатором проекта Совета Евразийского женского форума "Женская кооперация в международной торговле".

"Наш конкурс - не просто чествование лучших. Это мощный инструмент для системной работы по поддержке и развитию женского экспорта. Мы видим огромный потенциал в предпринимательницах, и наша задача - предоставить им все необходимые инструменты и знания для успешного выхода на международные рынки. Тиражируя лучшие практики, мы создаем фундамент для дальнейшего роста российского экспорта", - отметила Никишина.

Конкурс проводится в двух основных номинациях. Первая - "Креативное вовлечение": здесь отмечаются лучшие кампании региональных органов исполнительной власти по привлечению женщин-предпринимателей в экспорт. Оцениваются новаторские и творческие подходы в организации, продвижении и освещении мероприятий, при этом ключевым показателем является рост числа предпринимательниц, обращающихся в Центры поддержки экспорта. Победителями в этой номинации стали: 1 место – Омская область, 2 место – Пензенская область, 3 место – Смоленская область.

И вторая номинация: "Динамика вовлечения в экспорт": в этой номинации признание получают Центры поддержки экспорта, продемонстрировавшие наибольший рост числа предпринимательниц, обратившихся за помощью в экспортной деятельности. Лучшими в этой категории признаны: 1 место – Амурская область, 2 место – Нижегородская область, 3 место – Республика Саха (Якутия).

Помимо основных категорий, была определена победительница в специальной номинации "Женский вклад в экспорт", которая оценивает рост количества женщин-экспортеров, успешно воспользовавшихся услугами ЦПЭ и заключивших экспортные контракты. Эта номинация прямо отражает реальный вклад женщин в экономику страны. Победителями стали предпринимательницы с наибольшими объемами экспорта из регионов, достигших максимальных результатов по поддержке женского экспорта: 1 место – Алиса Кудрина, руководитель ООО "Союз", Амурская область; 2 место – Елена Степанова, руководитель ООО "КОНСТА", Нижегородская область; 3 место – Александра Колесова, руководитель СПК КРО "ЧОНДОН", Республика Саха (Якутия).

"Для Омской области поддержка экспорта – один из важнейших приоритетов, и мы гордимся тем, что именно наш регион стал лидером в номинации за креативный подход к вовлечению женщин в экспорт. Мы видим, как женское предпринимательство привносит новые идеи и особую энергию в экономику. Такие инициативы, как конкурс, вдохновляют нас на создание еще более эффективных программ поддержки и развитие экспортного потенциала региона", — прокомментировал победу региона губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В РЭЦ отметили существенный рост интереса к конкурсу. В 2025 году количество участников увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим годом, охватив 72 региона России. Количество компаний-экспортеров, возглавляемых женщинами и получивших услуги ЦПЭ, достигло 10 577 МСП. При поддержке ЦПЭ 854 женщины-предпринимательницы заключили экспортные контракты на общий объем $301,2 млн. География поставок расширилась до 101 страны. Примечательно, что при поддержке ЦПЭ 45 женщин-экспортеров в 2024 году успешно вышли на рынки таких традиционно "гендерно сложных" стран, как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Таджикистан, Египет, Пакистан, Ирак и Сирия.

"Амурская область — динамично развивающийся регион Дальнего Востока, который граничит с Китаем. У нас накоплен уникальный опыт работы с КНР, успешно реализуем крупные совместные проекты в логистике, энергетике, туризме. Выполняя задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", мы постоянно расширяем структуру и географию торговых партнеров. За 8 месяцев текущего года мы увеличили оборот внешней торговли на 25%. Победа в конкурсе — это заслуга наших женщин, которые сегодня активно занимаются бизнесом и вовлечены в экспортную деятельность. Предприятия, которыми руководят жительницы региона, поставляют за рубеж сельхозпродукцию, в том числе сою, зерновые и мед. Кроме этого, амурчанки активно занимаются экспортом туристических услуг", - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.