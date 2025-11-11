Прекращение огня на Украине не решит первопричин конфликта, заявил Небензя

ООН, 11 ноя - РИА Новости. Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Простое прекращение огня, о котором сейчас отчаянно просят (Владимир) Зеленский, европейцы, - это всего лишь отражение их тяжелейшего положения на поле боя, нехватки человеческих ресурсов, желание взять передышку, накачать Украину вооружениями, что происходит по-прежнему со стороны европейцев, чтобы продолжить с новой силой. Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался", - сказал Небензя.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине
9 ноября, 10:10