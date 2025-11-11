Рейтинг@Mail.ru
Прекращение огня на Украине не решит первопричин конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/konflikt-2054076304.html
Прекращение огня на Украине не решит первопричин конфликта, заявил Небензя
Прекращение огня на Украине не решит первопричин конфликта, заявил Небензя - РИА Новости, 11.11.2025
Прекращение огня на Украине не решит первопричин конфликта, заявил Небензя
Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T05:50:00+03:00
2025-11-11T05:50:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
василий небензя
владимир путин
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
https://ria.ru/20251111/nebenzja-2054067205.html
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053756080.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, василий небензя, владимир путин, сергей лавров, оон, нато, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта
Прекращение огня на Украине не решит первопричин конфликта, заявил Небензя

Небензя: заморозка конфликта не решит первопричин конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 11 ноя - РИА Новости. Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Простое прекращение огня, о котором сейчас отчаянно просят (Владимир) Зеленский, европейцы, - это всего лишь отражение их тяжелейшего положения на поле боя, нехватки человеческих ресурсов, желание взять передышку, накачать Украину вооружениями, что происходит по-прежнему со стороны европейцев, чтобы продолжить с новой силой. Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе
Вчера, 03:12
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта. По его словам, для урегулирования, в частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев - боевые действия.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров назвал условия завершения конфликта на Украине
9 ноября, 10:10
 
В миреРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяВладимир ПутинСергей ЛавровООННАТООбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала