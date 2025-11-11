Рейтинг@Mail.ru
В Коми задержали аферистов, укравших деньги у участников СВО
11:58 11.11.2025 (обновлено: 14:06 11.11.2025)
В Коми задержали аферистов, укравших деньги у участников СВО
В Коми задержали аферистов, укравших деньги у участников СВО
2025
Задержание подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере
В Коми задержали аферистов, укравших деньги у участников СВО

МВД задержало четырех аферистов за хищение более 6 млн рублей у участников СВО

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Задержаны четыре мошенника, укравшие более шести миллионов рублей у жителей Коми, обещая им прохождение службы в зоне СВО без участия в боевых действиях, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как полагает следствие, преступники искали россиян, готовых отправиться в зону СВО. Они обещали людям обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях, и требовали за это деньги.
"После заключения потерпевшими контракта с Министерством обороны Российской Федерации аферисты обманным путем получали их банковские карты и присваивали поступающие выплаты. Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета и распределялись между ними, — написала она в Telegram-канале.
Задержанные мужчины ранее были уже судимым. Дело по статье 159 УК России (мошенничество) расследуется в следственном управлении МВД по Республике Коми, сообщила Волк.
