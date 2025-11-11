В Коми задержали аферистов, укравших деньги у участников СВО

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Задержаны четыре мошенника, укравшие более шести миллионов рублей у жителей Коми, обещая им прохождение службы в зоне СВО без участия в боевых действиях, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.