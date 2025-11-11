Пекин надеется, что ФРГ будет способствовать решению ситуации с Nexperia

ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Китай надеется, что Берлин повлияет на власти Нидерландов в ситуации с производителем полупроводников Nexperia, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.
Во вторник состоялся разговор в формате видеосвязи между Ван Вэньтао и министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе.
Как отметил в ходе разговора Ван Вэньтао, коренная причина проблемы с Nexperia кроется в "неправомерном вмешательстве правительства Нидерландов во внутренние дела компании", поэтому ответственность за нестабильность и хаос в глобальной цепочке поставок полупроводников лежит на Нидерландах.
"Мы надеемся, что Германия сыграет позитивную роль, побудит правительство Нидерландов к принятию оперативных и конкретных мер по исправлению ошибочных действий, отмене соответствующих мер и содействию скорейшему решению проблемы", - приводит слова Ван Вэньтао официальный сайт министерства коммерции КНР.
Китайский министр добавил, что обеспечение долгосрочной стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников требует от Нидерландов "конструктивного подхода и конкретных действий".
Райхе, слова которой приводит китайское ведомство, подчеркнула, что Берлин крайне обеспокоен проблемой с Nexperia и готов продолжать укреплять взаимодействие с Нидерландами.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что вмешательство Нидерландов во внутренние дела компании Nexperia вызвало неустойчивость и хаос в глобальных производственно-сбытовых цепочках полупроводников. Он подчеркнул, что Нидерланды должны понести за это полную ответственность.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 7 ноября сообщил, что Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности.