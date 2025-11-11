Пекин надеется, что ФРГ будет способствовать решению ситуации с Nexperia

ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Китай надеется, что Берлин повлияет на власти Нидерландов в ситуации с производителем полупроводников Nexperia, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

Во вторник состоялся разговор в формате видеосвязи между Ван Вэньтао и министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе.

Как отметил в ходе разговора Ван Вэньтао, коренная причина проблемы с Nexperia кроется в "неправомерном вмешательстве правительства Нидерландов во внутренние дела компании", поэтому ответственность за нестабильность и хаос в глобальной цепочке поставок полупроводников лежит на Нидерландах.

"Мы надеемся, что Германия сыграет позитивную роль, побудит правительство Нидерландов к принятию оперативных и конкретных мер по исправлению ошибочных действий, отмене соответствующих мер и содействию скорейшему решению проблемы", - приводит слова Ван Вэньтао официальный сайт министерства коммерции КНР.

Китайский министр добавил, что обеспечение долгосрочной стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников требует от Нидерландов "конструктивного подхода и конкретных действий".

Райхе, слова которой приводит китайское ведомство, подчеркнула, что Берлин крайне обеспокоен проблемой с Nexperia и готов продолжать укреплять взаимодействие с Нидерландами.

В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе , мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене , Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.

Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.

На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что вмешательство Нидерландов во внутренние дела компании Nexperia вызвало неустойчивость и хаос в глобальных производственно-сбытовых цепочках полупроводников. Он подчеркнул, что Нидерланды должны понести за это полную ответственность.