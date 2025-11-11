https://ria.ru/20251111/kitaj-2054257744.html
В Китае частично обрушился автомобильный мост
В Китае частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 11.11.2025
В Китае частично обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост частично обрушился в юго-западной китайской провинции Сычуань из-за оползня, пострадавших нет, сообщает во вторник Центральное телевидение... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:52:00+03:00
2025-11-11T16:52:00+03:00
2025-11-11T16:52:00+03:00
в мире
сычуань
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054275722_0:142:667:517_1920x0_80_0_0_d68881defa15695322bd6d41044242ef.jpg
сычуань
китай
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054275722_0:80:667:580_1920x0_80_0_0_220a7f75436f351543e8a2142a0d470b.jpg
в мире, сычуань, китай
В Китае частично обрушился автомобильный мост
В Китае из-за оползня частично обрушился автомобильный мост