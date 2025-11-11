Рейтинг@Mail.ru
В Китае частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 11.11.2025
16:52 11.11.2025
В Китае частично обрушился автомобильный мост
В Китае частично обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 11.11.2025
В Китае частично обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост частично обрушился в юго-западной китайской провинции Сычуань из-за оползня, пострадавших нет, сообщает во вторник Центральное телевидение... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сычуань
китай
сычуань
китай
в мире, сычуань, китай
В мире, Сычуань, Китай
В Китае частично обрушился автомобильный мост

В Китае из-за оползня частично обрушился автомобильный мост

Обрушение моста в провинции Сычуань из-за оползня
Обрушение моста в провинции Сычуань из-за оползня - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Обрушение моста в провинции Сычуань из-за оползня
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Автомобильный мост частично обрушился в юго-западной китайской провинции Сычуань из-за оползня, пострадавших нет, сообщает во вторник Центральное телевидение Китая.
Как сообщает телеканал, в понедельник на одном из участков шоссе в городском уезде Баркам провинции Сычуань у прилегающего к мосту горного массива зафиксировали оползень. Местные власти приняли меры по регулированию дорожного движения на соответствующем участке.
"Одиннадцатого ноября около 16.00 (11.00 мск - ред) из-за усиления оползня произошло обрушение дорожного полотна и въезда на мост на данном участке. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В миреСычуаньКитай
 
 
