11.11.2025
13:38 11.11.2025
В Китае мужчина потратил 560 тысяч долларов на инъекции для создания пресса
китай
хэйлунцзян
в мире
китай
хэйлунцзян
Новости
китай, хэйлунцзян, в мире
Китай, Хэйлунцзян, В мире
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Молодой мужчина в КНР потратил четыре миллиона юаней (около 560 тысяч долларов) на инъекции для создания искусственного "красивого пресса", пишет газета South China Morning Post.
Как пишет издание, живущий в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян блогер по фамилии Хао, количество подписчиков которого в соцсетях достигает 100 тысяч, ранее заявил, что планирует всего сделать 10 тысяч инъекций гиалуроновой кислоты для создания красивого тела. По словам молодого человека, он уже "уже выполнил 40% от своей цели".
Денежные купюры и монеты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В КНР девушка без спроса потратила более 140 тысяч долларов своего ухажера
3 ноября, 15:03
Газета отмечает, что инъекции гиалуроновой кислоты помогли блогеру сформировать искусственный пресс. Как ранее заявлял Хао, он решил обратиться к косметологам, потому что не смог добиться "идеальной мускулатуры" с помощью упражнений.
По словам блогера, которые приводит газета, если его пресс не исчезнет за три года, он подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса на "самый долговечный искусственный пресс из гиалуроновой кислоты".
Медицинский эксперт Ли Цзялунь, которого цитирует газета, отметил, что действия Хао могут представлять опасность для его здоровья. По словам Ли Цзялуня, введение большого количества доз гиалуроновой кислоты, скорее всего, может повредить кожу, что потенциально может вызвать некроз кровеносных сосудов. Кроме того, предупреждает эксперт, после инъекций естественные мышцы могут уменьшиться, поскольку гиалуроновая кислота и филлеры могут разрушать кости и оказывать давление на мышцы.
Действия блогера вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей в Китае. Один из комментаторов отметил, что за четыре миллиона юаней мог бы купить себе пожизненный запас протеинового порошка для наращивания мышц.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Анталье задержали дерматолога, делавшего инъекции в автобусе
15 ноября 2024, 21:50
 
КитайХэйлунцзянВ мире
 
 
