12:30 11.11.2025 (обновлено: 13:00 11.11.2025)
Киселев призвал извлечь из опыта СССР то, что способно подпитывать развитие
москва, ссср, дмитрий киселев, снг, содружество
Москва, СССР, Дмитрий Киселев, СНГ, Содружество
Киселев призвал извлечь из опыта СССР то, что способно подпитывать развитие

Киселев: из опыта СССР нужно извлечь необходимые для развития аспекты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Из опыта Советского Союза нужно извлечь то, что способно подпитывать развитие и придавать энергию современному обществу, отделив это от других аспектов, которые остались в прошлом, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
IV Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит во вторник в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Благодаря Советскому Союзу образовалось и СНГ, и образовалась такая общность, в которой мы сейчас с вами и находимся, и мы чувствуем друг друга. И вот эта инерция той справедливости, той красоты, той гармонии, того социального романтизма, благодаря которому и образовался Советский Союз, она уже живет в нас, и нам нужно ей пользоваться, то есть нам нужно ее актуализировать в общении друг с другом", — сказал Киселев в ходе пленарного заседания "Вызовы и точки роста современных СМИ".
Он отметил, что страны Содружества по-прежнему сохраняют общую историческую энергию и культурную инерцию того времени. Он подчеркнул, что, в отличие от других народов, гордящихся своими революциями и историческими экспериментами, россиянам стоит помнить, что Советский Союз был великим социальным опытом, результаты которого до сих пор объединяют и вдохновляют страны СНГ.
"Я учился в советской школе, в советском университете, все так и говорили нам, и объясняли, что это великий социальный эксперимент (СССР. — Прим. ред.). То есть было такое экспериментальное государство. И нам нужно научиться, я считаю, подпитываться энергией Советского Союза. <…> Там было все, конечно, сталинские репрессии, народы депортировались, вот это все известно. Но в то же время в Советском Союзе была колоссальная энергия, которая помогла достигнуть невиданных результатов. Будь то космос, атом, ну и так далее", — добавил Киселев.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что в основе советской мечты лежала идея справедливости, и сегодня важно сохранить ее созидательный потенциал. По его словам, из опыта Советского Союза необходимо извлечь то, что способно подпитывать развитие и придавать энергию современному обществу, отделив это от аспектов, которые остались в прошлом.
"Энергию нужно актуализировать и в том посыле, который мы отправляем через медиа, через средства массовой информации своим народам и друг другу. У нас есть такой опыт, который делает нас сильными. Он и отрицательный, но и положительный. <...> Как в отношениях людей всегда есть и отрицательные, и положительные (стороны. — Прим. ред.), но мы опираемся на положительное. И тогда идем вперед", — добавил Киселев.
Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" — площадка для анализа профессиональной среды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития отрасли, обсуждения наиболее актуальных вопросов сферы в странах СНГ. Мероприятие направлено на укрепление профессиональных контактов и развитие устойчивых национальных медиа в условиях стремительных изменений цифровой эпохи.
МоскваСССРДмитрий КиселевСНГСодружество
 
 
