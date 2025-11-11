Киселев призвал извлечь из опыта СССР то, что способно подпитывать развитие

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Из опыта Советского Союза нужно извлечь то, что способно подпитывать развитие и придавать энергию современному обществу, отделив это от других аспектов, которые остались в прошлом, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

IV Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит во вторник в Москве , в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Благодаря Советскому Союзу образовалось и СНГ, и образовалась такая общность, в которой мы сейчас с вами и находимся, и мы чувствуем друг друга. И вот эта инерция той справедливости, той красоты, той гармонии, того социального романтизма, благодаря которому и образовался Советский Союз, она уже живет в нас, и нам нужно ей пользоваться, то есть нам нужно ее актуализировать в общении друг с другом", — сказал Киселев в ходе пленарного заседания "Вызовы и точки роста современных СМИ".

Он отметил, что страны Содружества по-прежнему сохраняют общую историческую энергию и культурную инерцию того времени. Он подчеркнул, что, в отличие от других народов, гордящихся своими революциями и историческими экспериментами, россиянам стоит помнить, что Советский Союз был великим социальным опытом, результаты которого до сих пор объединяют и вдохновляют страны СНГ.

"Я учился в советской школе, в советском университете, все так и говорили нам, и объясняли, что это великий социальный эксперимент ( СССР . — Прим. ред.). То есть было такое экспериментальное государство. И нам нужно научиться, я считаю, подпитываться энергией Советского Союза. <…> Там было все, конечно, сталинские репрессии, народы депортировались, вот это все известно. Но в то же время в Советском Союзе была колоссальная энергия, которая помогла достигнуть невиданных результатов. Будь то космос, атом, ну и так далее", — добавил Киселев.

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что в основе советской мечты лежала идея справедливости, и сегодня важно сохранить ее созидательный потенциал. По его словам, из опыта Советского Союза необходимо извлечь то, что способно подпитывать развитие и придавать энергию современному обществу, отделив это от аспектов, которые остались в прошлом.

"Энергию нужно актуализировать и в том посыле, который мы отправляем через медиа, через средства массовой информации своим народам и друг другу. У нас есть такой опыт, который делает нас сильными. Он и отрицательный, но и положительный. <...> Как в отношениях людей всегда есть и отрицательные, и положительные (стороны. — Прим. ред.), но мы опираемся на положительное. И тогда идем вперед", — добавил Киселев.