В Киеве с иронией отреагировали на отъезд Умерова в Стамбул
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Дарья Каленюк с иронией отметила отъезд секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в Стамбул на фоне коррупционного дела в сфере энергетики.
Ранее во вторник Умеров сообщил, что отправился в Стамбул. Прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны страны Рустема Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. Умеров позднее попытался оправдаться за то, что фигуранты дела влияли на его работу.
"Надеюсь, Умеров вернется на Украину… Также удивительно, что ни в какую командировку еще не уехал Галущенко", – написала Каленюк в социальной сети Facebook*.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
