В Киеве с иронией отреагировали на отъезд Умерова в Стамбул

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Дарья Каленюк с иронией отметила отъезд секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в Стамбул на фоне коррупционного дела в сфере энергетики.

"Надеюсь, Умеров вернется на Украину… Также удивительно, что ни в какую командировку еще не уехал Галущенко", – написала Каленюк в социальной сети Facebook*.