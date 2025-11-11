МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных, пишет газета Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных, пишет газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов.

Как пишет издание со ссылкой на одного из волонтеров, из-за нехватки людей и проблем с набором в ВСУ каждый километр линии фронта в среднем охраняют всего четыре-семь украинских пехотинцев. Помимо этого, как отмечает газета, Киев также столкнулся с ростом дезертирства.

"Значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части", - признал в беседе с Financial Times один из военных чиновников.

По мнению военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыки, эта ситуация привела к тому, что численность сухопутных войск не увеличивается, а сокращается, и "плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками".

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об установленном в октябре рекорде по числу дезертирств на Украине - из ВСУ сбежали 21 602 человека.

Украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора в конце октября сообщало, что рекордное количество случаев самовольного оставления части на Украине - 18,1 тысячи - зафиксировано в мае. В сентябре подобных случаев было 17,2 тысячи. "Украинская правда" со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны 14 октября сообщала, что с 2022 года на Украине заведено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.