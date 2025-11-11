FT: Киев испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и дезертирством

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных, пишет газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов.
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
10 ноября, 08:24
"Значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части", - признал в беседе с Financial Times один из военных чиновников.
По мнению военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыки, эта ситуация привела к тому, что численность сухопутных войск не увеличивается, а сокращается, и "плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками".
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об установленном в октябре рекорде по числу дезертирств на Украине - из ВСУ сбежали 21 602 человека.
Украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора в конце октября сообщало, что рекордное количество случаев самовольного оставления части на Украине - 18,1 тысячи - зафиксировано в мае. В сентябре подобных случаев было 17,2 тысячи. "Украинская правда" со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны 14 октября сообщала, что с 2022 года на Украине заведено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики
4 ноября, 22:04