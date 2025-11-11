Рейтинг@Mail.ru
11.11.2025

FT: Киев испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и дезертирством
10:02 11.11.2025
FT: Киев испытывает серьезные проблемы с мобилизацией и дезертирством
FT: Киев испытывает проблемы с численностью ВСУ из-за проблем с мобилизацией

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных, пишет газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов.
Как пишет издание со ссылкой на одного из волонтеров, из-за нехватки людей и проблем с набором в ВСУ каждый километр линии фронта в среднем охраняют всего четыре-семь украинских пехотинцев. Помимо этого, как отмечает газета, Киев также столкнулся с ростом дезертирства.
Украинский военнослужащий Николай Тимченко, взятый в плен у Красноармейска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
10 ноября, 08:24
"Значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части", - признал в беседе с Financial Times один из военных чиновников.
По мнению военного аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыки, эта ситуация привела к тому, что численность сухопутных войск не увеличивается, а сокращается, и "плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками".
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости об установленном в октябре рекорде по числу дезертирств на Украине - из ВСУ сбежали 21 602 человека.
Украинское издание "Слово и дело" со ссылкой на данные офиса генпрокурора в конце октября сообщало, что рекордное количество случаев самовольного оставления части на Украине - 18,1 тысячи - зафиксировано в мае. В сентябре подобных случаев было 17,2 тысячи. "Украинская правда" со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны 14 октября сообщала, что с 2022 года на Украине заведено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части. В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине депутат оформил фиктивный брак ради отсрочки от мобилизации
7 ноября, 15:38
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Вернувшихся в ВСУ дезертиров вынуждают идти в штурмовики
4 ноября, 22:04
 
В миреУкраинаКиевАнна СкороходДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
