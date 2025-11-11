Рейтинг@Mail.ru
Киев обещал российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/kiev-2054090188.html
Киев обещал российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31
Киев обещал российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
Киев обещал российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31
Киев обещал российскому летчику за угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", помимо денег, гражданство одной из стран Запада, рассказал он на видео ФСБ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:44:00+03:00
2025-11-11T08:44:00+03:00
в мире
киев
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251111/kiev-2054089254.html
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-31
В мире, Киев, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МиГ-31
Киев обещал российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31

Киев обещал российскому летчику гражданство одной из стран Запада за угон МиГ-31

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Киев обещал российскому летчику за угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", помимо денег, гражданство одной из стран Запада, рассказал он на видео ФСБ.
"В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в один миллион долларов США. Потом, в случае передачи самолета с ракетой "Кинжал", (сумма) была увеличена до 3 миллионов долларов. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран", - сказал он.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Летчик МиГ-31 рассказал, как его пытался завербовать сотрудник Bellingcat*
Вчера, 08:37
 
В миреКиевСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала