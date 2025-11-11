Летчик МиГ-31 рассказал, как его пытался завербовать сотрудник Bellingcat*

«

"Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки. Так, например, в одном из разговоров Сергей предложил, проговорил вопрос о выплате мне вознаграждения за якобы переданную мной информацию военного характера. При этом деньги должны были быть переведены на мою личную банковскую карту. От дальнейшего общения и развития контакта с Сергеем я отказался", - добавил лётчик.