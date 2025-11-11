Летчик МиГ-31 рассказал, как его пытался завербовать сотрудник Bellingcat*

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Киев и Запад пытались завербовать лётчика для планов по угону МиГ-31 с "Кинжалом" осенью 2024 года, рассказал лётчик этого истребителя.
"Осень 2024 года в мессенджере Telegram ко мне обратился неизвестный, который представился сотрудником международного журналистского агентства Bellingcat* (нежелательная в РФ организация - ред) Сергеем Луговским", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".
Он отметил, что впоследствии этот сотрудник прислал ему свою пресс-карту, а также предложил деньги за консультации по вопросам военной тематики.
"Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки. Так, например, в одном из разговоров Сергей предложил, проговорил вопрос о выплате мне вознаграждения за якобы переданную мной информацию военного характера. При этом деньги должны были быть переведены на мою личную банковскую карту. От дальнейшего общения и развития контакта с Сергеем я отказался", - добавил лётчик.
ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.
* Организация признана нежелательной в России