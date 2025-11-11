Рейтинг@Mail.ru
Оренбургская епархия консультировала полицию по поводу рекламы с хинкали - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/khinkali-2054106184.html
Оренбургская епархия консультировала полицию по поводу рекламы с хинкали
Оренбургская епархия консультировала полицию по поводу рекламы с хинкали - РИА Новости, 11.11.2025
Оренбургская епархия консультировала полицию по поводу рекламы с хинкали
Оренбургская епархия консультировала правоохранительные органы по поводу рекламы с хинкали вместо куполов православного храма, однако на данный момент она не... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:11:00+03:00
2025-11-11T10:11:00+03:00
россия
оренбург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
https://ria.ru/20251110/orenburg-2053912980.html
https://ria.ru/20251029/reklama-2051622127.html
россия
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбург, общество
Россия, Оренбург, Общество
Оренбургская епархия консультировала полицию по поводу рекламы с хинкали

Оренбургская епархия консультировала МВД по поводу рекламы с хинкали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Оренбургская епархия консультировала правоохранительные органы по поводу рекламы с хинкали вместо куполов православного храма, однако на данный момент она не является одной из сторон в деле об административном правонарушении, заведенном по этому поводу, рассказали РИА Новости в юридической службе епархии.
Грузинскому ресторану в Оренбурге грозит штраф до 200 тысяч рублей за изображение хинкали вместо куполов храма, сообщил ранее 11-й участок Ленинского районного суда города. Иск планируют рассмотреть 9 декабря. По сведениям объединенной пресс-службе судов Оренбургской области, на рекламных листовках ресторана, демонстрировавшихся с 1 по 30 сентября, на стилизованном изображении собора Василия Блаженного или очень похожего на него храма вместо куполов располагались хинкали.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ресторану в Оренбурге грозит штраф за оскорбительную рекламу с хинкали
10 ноября, 12:04
"В рамках проверки и сообщения о правонарушении предварительно выяснялась позиция Оренбургской епархии по данному вопросу. Это осуществлялось сотрудниками министерства внутренних дел и сотрудниками прокуратуры. В свою очередь, на сегодняшний день Оренбургская епархия каким-либо процессуальным статусом в рамках дела об административном правонарушении не обладает", – рассказали в юрслужбе Оренбургской епархии РИА Новости.
Епархия, добавили в юридической службе, разъяснила свою позицию относительно рекламных изображений.
"В рамках выяснения нашей позиции мы дали пояснение следующего характера: действительно на данном рекламном плакате изображен храм святого Василия Блаженного, действительно, купола и кресты заменены на хинкали. Также нами была сделана ссылка на относительно недавние изменения в законодательстве Российской Федерации о свободе совести, которые касаются использования изображений культовых зданий, а также иных объектов религиозного назначения без соответствующих знаков, указывающих на их религиозную принадлежность", – добавил собеседник агентства.
В епархии отметили общий карикатурный характер изображения храма.
"Если бы дизайнер или владелец ресторана был верующим и православным человеком, он бы понял, что храм здесь изображен в какой-то степени карикатурно, потому что крестов нет, куполов нет, вместо них – хинкали", – заключил собеседник РИА Новости.
Тыквы во время празднования Хеллоуина в парке Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Иеромонах призвал ограничить рекламу Хеллоуина
29 октября, 18:50
 
РоссияОренбургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала