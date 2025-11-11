Оренбургская епархия консультировала полицию по поводу рекламы с хинкали

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Оренбургская епархия консультировала правоохранительные органы по поводу рекламы с хинкали вместо куполов православного храма, однако на данный момент она не является одной из сторон в деле об административном правонарушении, заведенном по этому поводу, рассказали РИА Новости в юридической службе епархии.

Грузинскому ресторану в Оренбурге грозит штраф до 200 тысяч рублей за изображение хинкали вместо куполов храма, сообщил ранее 11-й участок Ленинского районного суда города. Иск планируют рассмотреть 9 декабря. По сведениям объединенной пресс-службе судов Оренбургской области, на рекламных листовках ресторана, демонстрировавшихся с 1 по 30 сентября, на стилизованном изображении собора Василия Блаженного или очень похожего на него храма вместо куполов располагались хинкали.

"В рамках проверки и сообщения о правонарушении предварительно выяснялась позиция Оренбургской епархии по данному вопросу. Это осуществлялось сотрудниками министерства внутренних дел и сотрудниками прокуратуры. В свою очередь, на сегодняшний день Оренбургская епархия каким-либо процессуальным статусом в рамках дела об административном правонарушении не обладает", – рассказали в юрслужбе Оренбургской епархии РИА Новости.

Епархия, добавили в юридической службе, разъяснила свою позицию относительно рекламных изображений.

"В рамках выяснения нашей позиции мы дали пояснение следующего характера: действительно на данном рекламном плакате изображен храм святого Василия Блаженного, действительно, купола и кресты заменены на хинкали. Также нами была сделана ссылка на относительно недавние изменения в законодательстве Российской Федерации о свободе совести, которые касаются использования изображений культовых зданий, а также иных объектов религиозного назначения без соответствующих знаков, указывающих на их религиозную принадлежность", – добавил собеседник агентства.

В епархии отметили общий карикатурный характер изображения храма.