Премьер Киргизии назвал Россию надежным союзником - РИА Новости, 11.11.2025
12:34 11.11.2025
Премьер Киргизии назвал Россию надежным союзником
в мире, киргизия, бишкек, россия, адылбек касымалиев, владимир путин, одкб, евразийский экономический союз, снг
В мире, Киргизия, Бишкек, Россия, Адылбек Касымалиев, Владимир Путин, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
БИШКЕК, 11 ноя – РИА Новости. Россия является надежным союзником и стратегическим партнером Киргизии, высокий уровень политического доверия между Бишкеком и Москвой служит прочной основой для дальнейшего углубления взаимодействия двух стран во всех сферах, заявил во вторник киргизский премьер Адылбек Касымалиев.
"Россия – надежный союзник и стратегический партнер Кыргызстана. Лидеры наших стран, уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров и уважаемый Владимир Владимирович Путин задают верный тон поступательному развитию и укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства. Высокий уровень политической доверия, сложившийся между нашими государствами, служит прочной основой для дальнейшего углубления взаимодействия во всех сферах", - заявил премьер на заседании киргизско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Бишкеке.
По словам Касымалиева, Бишкек придает важное значение предстоящему визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизию для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. "Правительствам двух стран, нашим внешнеполитическим и экономическим ведомствам важно активизировать работу по наполнению содержательной части предстоящего визита", - подчеркнул он.
Премьер добавил, что Киргизия и РФ уверенно движется к поставленной президентами двух стран цели довести ежегодный взаимный товарооборот до 5 миллиардов долларов. "Для ее достижения последовательно создаются новые инструменты и условия. Развивается система электронной торговли, совершенствуется нормативно-правовая база, принимаются меры по снижению издержек для бизнеса, расширяются логистические коридоры и усиливается поддержка экспортеров. Формирование общей цифровой инфраструктуры торговли между нашими странами может стать новым драйвером роста, обеспечив доступ к рынкам для малого и среднего бизнеса и повысить эффективность взаимодействия в едином экономическом пространстве. Кыргызстан неизменно выступает за укрепление интеграционных процессов развития транспортных коридоров, расширения коопераций в сфере промышленности и энергетики", - отметил Касымалиев.
Председатель кабмина уточнил, что Киргизия придает особое значение совместным усилиям по формированию современных логистических цепочек, трансграничных сервисов и производственных кластеров, созданию единого цифрового пространства. Дополнительные механизмы для реализации совместных проектов в торгово-экономической, технологической, транспортной и гуманитарной сферах предоставляются также по линии интеграционных объединений ЕАЭС, СНГ и ШОС.
Путин на переговорах с президентом Киргизии Жапаровым - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии
