В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России

"Чтобы исключить это (случайное подключение к оператору - ред.), необходимо установить на своем мобильном телефоне ручной режим выбора сети вместо автоматического. Запрет на автоматический роуминг также можно установить через личный кабинет на сайте оператора связи", - добавили в министерстве.