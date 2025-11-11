Рейтинг@Mail.ru
В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России
16:01 11.11.2025
В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России
В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России - РИА Новости, 11.11.2025
В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России
Выключение телефона при пересечении границы Калининградской области поможет пассажирам поездов избежать блокировки сим-карты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2025
калининградская область
россия
белоруссия
общество
калининградская область
россия
белоруссия
калининградская область, россия, белоруссия, общество
Калининградская область, Россия, Белоруссия, Общество
В Минцифры объяснили, как избежать блокировки сим-карт при выезде из России

Выключение телефона на пути в Калининград поможет обойти блокировку сим-карты

КАЛИНИНГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Выключение телефона при пересечении границы Калининградской области поможет пассажирам поездов избежать блокировки сим-карты, сообщили РИА Новости в региональном министерстве цифровых технологий и связи.
Ранее в СМИ появилась информация, что калининградцы могут столкнуться с проблемами из-за временных блокировок сим-карт по возвращении из роуминга, проблемы могут возникнуть в приграничных районах, поскольку там иногда включается роуминг, а также у пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область.
"У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, действительно могут блокировать сим-карты в роуминге. Избежать этого можно, заблаговременно отключив свой телефон до пересечения государственной границы. Пассажирам поездов, следующих направлением "Москва-Калининград", можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытии в Калининград", - пояснили в региональном ведомстве.
Собеседница агентства отметила, что пассажирам поездов из Калининграда в Москву, где время в пути составляет не более 23 часов, стоит отключать телефон до выезда за пределы Калининградской области и включать после пересечения белорусско-российской границы. Это позволит избежать блокировки сим-карты на сутки, которая вводится в случае если она неактивна в течение 72 часов. Также в приграничных муниципалитетах региона сеть может меняться в зависимости от покрытия и мощности сигнала и случайно подключаться к зарубежному оператору.
"Чтобы исключить это (случайное подключение к оператору - ред.), необходимо установить на своем мобильном телефоне ручной режим выбора сети вместо автоматического. Запрет на автоматический роуминг также можно установить через личный кабинет на сайте оператора связи", - добавили в министерстве.
Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
Калининградская областьРоссияБелоруссияОбщество
 
 
