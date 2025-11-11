На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку организации школьного питания после публикаций в социальных сетях о найденных в хлебе личинках, сообщает надзорное ведомство.

Как отмечается, посты в соцсетях свидетельствовали, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с личинками. Учителя в ответ на жалобы школьников заявили, что начинка хлеба – вовсе не насекомые, а тмин. Дети сфотографировали еду и переслали снимки родителям.

« "Осуществлен выезд, визуальный осмотр подтвердил наличие в хлебе посторонних объектов", – уточнили в надзорном ведомстве.

Для полноты картины аналогичная проверка была проведена и в школе №1, куда также поступила партия некачественного хлеба.

"Партия хлебобулочных изделий изъята", – отметили в прокуратуре.