https://ria.ru/20251111/kamchatka-2054102271.html
На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе
На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе - РИА Новости, 11.11.2025
На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе
Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку организации школьного питания после публикаций в социальных сетях о найденных в хлебе личинках,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:50:00+03:00
2025-11-11T09:50:00+03:00
2025-11-11T10:14:00+03:00
происшествия
мильковский район
камчатка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054102982_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_23ec385461ba4fca8020842e539a2ed9.jpg
https://ria.ru/20250416/perm-2011569711.html
мильковский район
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054102982_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ac8db5f0b2ffaf25acba5d9ce671c141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мильковский район, камчатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Мильковский район, Камчатка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе
Прокуратура на Камчатке проверит школьное питание из-за фото хлеба с личинками
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку организации школьного питания после публикаций в социальных сетях о найденных в хлебе личинках, сообщает надзорное ведомство.
"Прокуратура Мильковского района
организовала проверку качества питания в школах по сообщениям в соцсетях", – проинформировала пресс-служба
прокуратуры.
Как отмечается, посты в соцсетях свидетельствовали, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с личинками. Учителя в ответ на жалобы школьников заявили, что начинка хлеба – вовсе не насекомые, а тмин. Дети сфотографировали еду и переслали снимки родителям.
«
"Осуществлен выезд, визуальный осмотр подтвердил наличие в хлебе посторонних объектов", – уточнили в надзорном ведомстве.
Для полноты картины аналогичная проверка была проведена и в школе №1, куда также поступила партия некачественного хлеба.
"Партия хлебобулочных изделий изъята", – отметили в прокуратуре.
Вместе со специалистами территориального управления Роспотребнадзора
прокуроры изучают все обстоятельства произошедшего.