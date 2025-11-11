Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе
09:50 11.11.2025 (обновлено: 10:14 11.11.2025)
На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе
Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку организации школьного питания после публикаций в социальных сетях о найденных в хлебе личинках,... РИА Новости, 11.11.2025
2025
происшествия, мильковский район, камчатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
На Камчатке проверят питание в школах после сообщений о личинках в хлебе

Проверка качества питания в "Средней школе №2" Мильковского района, Камчатка
Проверка качества питания в "Средней школе №2" Мильковского района, Камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Прокуратура Мильковского района на Камчатке начала проверку организации школьного питания после публикаций в социальных сетях о найденных в хлебе личинках, сообщает надзорное ведомство.
"Прокуратура Мильковского района организовала проверку качества питания в школах по сообщениям в соцсетях", – проинформировала пресс-служба прокуратуры.
Как отмечается, посты в соцсетях свидетельствовали, что в столовой средней школы №2 детям подали хлеб с личинками. Учителя в ответ на жалобы школьников заявили, что начинка хлеба – вовсе не насекомые, а тмин. Дети сфотографировали еду и переслали снимки родителям.
«
"Осуществлен выезд, визуальный осмотр подтвердил наличие в хлебе посторонних объектов", – уточнили в надзорном ведомстве.
Для полноты картины аналогичная проверка была проведена и в школе №1, куда также поступила партия некачественного хлеба.
"Партия хлебобулочных изделий изъята", – отметили в прокуратуре.
Вместе со специалистами территориального управления Роспотребнадзора прокуроры изучают все обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияМильковский районКамчаткаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
