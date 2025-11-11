Рейтинг@Mail.ru
Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
08:25 11.11.2025
Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией
Возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2025
ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия, сообщили РИА Новости в японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.).
"На данный момент мы не можем сказать о возможности восстановления рейсов, однако несмотря на приостановку прямых рейсов, число посещающих Японию россиян растет, и мы считаем, что интерес к Японии высокий. Что касается возобновления авиасообщения, то как и в случае с другими приостановленными рейсами, мы начнем рассматривать этот вопрос на этапе, когда будут созданы условия для возобновления (полетов - ред.)", - сообщили агентству в авиакомпании.
Авиакомпания также сообщила, что ей известно о сообщениях СМИ о переговорах вокруг возобновления прямых рейсов, но она не располагает данными о достоверности этой информации.
Относительно текущих планов представитель JAL заявил, что в них пока нет возобновления прямых рейсов.
"Согласно опубликованному на сегодняшний день бизнес-плану, сроки возобновления российских направлений (Москва, Владивосток) не определены. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем рассматривать (этот вопрос - ред.), исходя из восстановления спроса на полеты за пределы Японии", - подчеркнул представитель компании.
