https://ria.ru/20251111/japonija-2054088396.html
Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией
Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией
Возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:25:00+03:00
2025-11-11T08:25:00+03:00
2025-11-11T08:25:00+03:00
в мире
япония
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
https://ria.ru/20251028/reysy-2051108603.html
япония
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, москва
В мире, Япония, Россия, Москва
Японская авиакомпания назвала условия возобновления прямых рейсов с Россией
JAL: Россия и Япония возобновят прямые рейсы после создания надлежащих условий
ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия, сообщили РИА Новости в японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.).
"На данный момент мы не можем сказать о возможности восстановления рейсов, однако несмотря на приостановку прямых рейсов, число посещающих Японию
россиян растет, и мы считаем, что интерес к Японии высокий. Что касается возобновления авиасообщения, то как и в случае с другими приостановленными рейсами, мы начнем рассматривать этот вопрос на этапе, когда будут созданы условия для возобновления (полетов - ред.)", - сообщили агентству в авиакомпании.
Авиакомпания также сообщила, что ей известно о сообщениях СМИ о переговорах вокруг возобновления прямых рейсов, но она не располагает данными о достоверности этой информации.
Относительно текущих планов представитель JAL заявил, что в них пока нет возобновления прямых рейсов.
"Согласно опубликованному на сегодняшний день бизнес-плану, сроки возобновления российских направлений (Москва
, Владивосток
) не определены. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и будем рассматривать (этот вопрос - ред.), исходя из восстановления спроса на полеты за пределы Японии", - подчеркнул представитель компании.