Студент в Якутске умер после избиения, подтвердила экспертиза
Экспертиза подтвердила, что 18-летний юноша в Якутске умер после избиения, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 11.11.2025
