В Якутии загорелся школьный автобус - РИА Новости, 11.11.2025
08:10 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/jakutija-2054087131.html
В Якутии загорелся школьный автобус
В Якутии загорелся школьный автобус - РИА Новости, 11.11.2025
В Якутии загорелся школьный автобус
Школьный автобус загорелся в городе Покровск в Якутии, пострадавших нет, ПАЗ в момент загорания был пустым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:10:00+03:00
2025-11-11T08:10:00+03:00
В Якутии загорелся школьный автобус

В Покровске в Якутии загорелся школьный автобус

© РИА Новости / Вадим Брайдов
Сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Школьный автобус загорелся в городе Покровск в Якутии, пострадавших нет, ПАЗ в момент загорания был пустым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России.
Пользователи соцсети распространили видео, на котором горит желтый автобус, якобы принадлежащий одной из школ города Покровск.
Как отметили в ГУ МЧС, автобус марки "ПАЗ" загорелся во вторник на улице Братьев Ксенофонтовых города Покровск Хангаласского района. Пожар тушили огнеборцы республиканской пожарной охраны.
"По данным ГПС, автобус школьный. В результате возгорания пострадавших нет, огнем повреждены моторный отсек и салон на общей площади 6 квадратных метров. Возгорание обнаружили в 7.46 утра, в этот момент пассажиров не было. Причина, виновные и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
