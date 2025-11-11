https://ria.ru/20251111/jakutija-2054087131.html
В Якутии загорелся школьный автобус
ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Школьный автобус загорелся в городе Покровск в Якутии, пострадавших нет, ПАЗ в момент загорания был пустым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России.
Пользователи соцсети распространили видео, на котором горит желтый автобус, якобы принадлежащий одной из школ города Покровск
Как отметили в ГУ МЧС
, автобус марки "ПАЗ" загорелся во вторник на улице Братьев Ксенофонтовых города Покровск Хангаласского района. Пожар тушили огнеборцы республиканской пожарной охраны.
"По данным ГПС, автобус школьный. В результате возгорания пострадавших нет, огнем повреждены моторный отсек и салон на общей площади 6 квадратных метров. Возгорание обнаружили в 7.46 утра, в этот момент пассажиров не было. Причина, виновные и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.