В Якутии загорелся школьный автобус

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Школьный автобус загорелся в городе Покровск в Якутии, пострадавших нет, ПАЗ в момент загорания был пустым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России.

"По данным ГПС, автобус школьный. В результате возгорания пострадавших нет, огнем повреждены моторный отсек и салон на общей площади 6 квадратных метров. Возгорание обнаружили в 7.46 утра, в этот момент пассажиров не было. Причина, виновные и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.