В Кремле заявили о работе по определению целесообразности ядерных испытаний
В Кремле заявили о работе по определению целесообразности ядерных испытаний - РИА Новости, 11.11.2025
В Кремле заявили о работе по определению целесообразности ядерных испытаний
Работа по определению целесообразности проведения ядерных испытаний в РФ продолжается, здесь пока новостей нет, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 11.11.2025
россия
дмитрий песков
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
Россия, Дмитрий Песков, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
В Кремле заявили о работе по определению целесообразности ядерных испытаний
Песков: работа по определению целесообразности ядерных испытаний продолжается