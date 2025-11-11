Рейтинг@Mail.ru
Умерла старейшая жительница Испании - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/ispaniya-2054273320.html
Умерла старейшая жительница Испании
Умерла старейшая жительница Испании - РИА Новости, 11.11.2025
Умерла старейшая жительница Испании
Старейшая жительница Испании, уроженка Каталонии Ангелина Торрес Вальбона, скончалась в возрасте 112 лет, сообщил во вторник глава правительства автономного... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:33:00+03:00
2025-11-11T17:33:00+03:00
в мире
испания
барселона (город)
каталония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054272868_0:299:1066:899_1920x0_80_0_0_6d4550e6828c78ac4f4df9e0fbeb62d0.jpg
https://ria.ru/20251104/germaniya-2052793100.html
испания
барселона (город)
каталония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054272868_0:199:1066:999_1920x0_80_0_0_a99b42d281c97a33015d49e34192e324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, барселона (город), каталония
В мире, Испания, Барселона (город), Каталония
Умерла старейшая жительница Испании

Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет

© Фото : @creurojacatАнгелина Торрес Вальбона
Ангелина Торрес Вальбона - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : @creurojacat
Ангелина Торрес Вальбона
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 11 ноя - РИА Новости. Старейшая жительница Испании, уроженка Каталонии Ангелина Торрес Вальбона, скончалась в возрасте 112 лет, сообщил во вторник глава правительства автономного сообщества Сальвадор Илья.
"Мне посчастливилось познакомиться с Ангелиной Торрес в прошлом году. Это была мудрая женщина, полная веры и доброты, очень трудолюбивая и с огромной внутренней силой… Мои искренние соболезнования её семье", - написал он в социальной сети X.
По информации новостного агентства EFE, Торрес родилась 18 марта 1913 года в деревне Бельвис и почти всю жизнь прожила в Барселоне. Она была пятой из семи детей. После смерти отца семья женщины переехала в Барселону, где она начала работать на фабрике по пошиву галстуков, а затем в ателье модисток.
Торрес считалась самой пожилой женщиной Испании с января 2025 года после смерти 117-летней Марии Браньяс и 113-летней Пьедад Лорьенте Перес. По данным портала Longeviquest, после кончины Торрес старейшей жительницей Испании стала 111-летняя Карме Ногера Фальгера из Жироны.
Старейший житель Германии Карл Хайдле - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Умер самый старый житель Германии
4 ноября, 16:05
 
В миреИспанияБарселона (город)Каталония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала