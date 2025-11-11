https://ria.ru/20251111/ispaniya-2054273320.html
Умерла старейшая жительница Испании
Умерла старейшая жительница Испании - РИА Новости, 11.11.2025
Умерла старейшая жительница Испании
Старейшая жительница Испании, уроженка Каталонии Ангелина Торрес Вальбона, скончалась в возрасте 112 лет, сообщил во вторник глава правительства автономного... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:33:00+03:00
2025-11-11T17:33:00+03:00
2025-11-11T17:33:00+03:00
в мире
испания
барселона (город)
каталония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054272868_0:299:1066:899_1920x0_80_0_0_6d4550e6828c78ac4f4df9e0fbeb62d0.jpg
испания
барселона (город)
каталония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054272868_0:199:1066:999_1920x0_80_0_0_a99b42d281c97a33015d49e34192e324.jpg
Умерла старейшая жительница Испании
Старейшая жительница Испании умерла в возрасте 112 лет