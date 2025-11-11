Рейтинг@Mail.ru
12:05 11.11.2025 (обновлено: 12:22 11.11.2025)
При взрыве в Исламабаде погибли не менее 12 человек
При мощном взрыве в Исламабаде погибли более десяти человек, передает Geo. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, исламабад, происшествия
В мире, Исламабад, Происшествия
При взрыве в Исламабаде погибли не менее 12 человек

В Исламабаде прогремел мощный взрыв, погибли 12 человек

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. При мощном взрыве в Исламабаде погибли более десяти человек, передает Geo.
"Во вторник в федеральной столице прогремел взрыв, совершенный террористом-смертником, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и 21 получил ранения у здания суда", — сообщил телеканал со ссылкой на полицию.
По данным ведомства, взорвался автомобиль, припаркованный у здания суда.
Среди пострадавших были заявители и адвокаты. После ЧП из здания эвакуировали людей.
В миреИсламабадПроисшествия
 
 
