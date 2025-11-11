https://ria.ru/20251111/islamabad-2054141164.html
При взрыве в Исламабаде погибли не менее 12 человек
При взрыве в Исламабаде погибли не менее 12 человек - РИА Новости, 11.11.2025
При взрыве в Исламабаде погибли не менее 12 человек
При мощном взрыве в Исламабаде погибли более десяти человек, передает Geo. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:05:00+03:00
2025-11-11T12:05:00+03:00
2025-11-11T12:22:00+03:00
в мире
исламабад
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054145226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4fd231216caa7b5effd47e579ca8bf8.jpg
https://ria.ru/20250930/pakistan-2045380665.html
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054145226_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1a9cbcd41dc4c8fe1396b6bf6b69fd2.jpg
Кадры с места взрыва в Исламабаде
Кадры с места взрыва в Исламабаде
2025-11-11T12:05
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исламабад, происшествия
В мире, Исламабад, Происшествия
При взрыве в Исламабаде погибли не менее 12 человек
В Исламабаде прогремел мощный взрыв, погибли 12 человек
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
При мощном взрыве в Исламабаде погибли более десяти человек, передает Geo
.
"Во вторник в федеральной столице прогремел взрыв, совершенный террористом-смертником, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и 21 получил ранения у здания суда", — сообщил телеканал со ссылкой на полицию.
По данным ведомства, взорвался автомобиль, припаркованный у здания суда.
Среди пострадавших были заявители и адвокаты. После ЧП из здания эвакуировали людей.