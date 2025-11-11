В Госдуме рассказали, какими должны быть новые ставки по семейной ипотеке

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей; на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где - один ребенок, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
"На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%", - заявил Аксаков, отвечая на вопрос, какие варианты ставок рассматриваются.
При этом, по его словам, для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается. "Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей", - сказал Аксаков.
Депутат допустил, что до конца года закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей будет принят, а в следующем году уже вступит в силу.
В сентябре замглавы министерства финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей.
В июле прошлого года семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно условиям, воспользоваться льготной программой могут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) или с ребенком с инвалидностью до 18 лет, а также семьи с двумя и более детьми до 18 лет.
