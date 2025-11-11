В Госдуме рассказали, какими должны быть новые ставки по семейной ипотеке

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей; на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где - один ребенок, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

"На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%", - заявил Аксаков , отвечая на вопрос, какие варианты ставок рассматриваются.

При этом, по его словам, для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается. "Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей", - сказал Аксаков.

Депутат допустил, что до конца года закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей будет принят, а в следующем году уже вступит в силу.

В сентябре замглавы министерства финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей.