Муфтий рассказал о первом в мире исламском искусственном интеллекте
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
18:47 11.11.2025
Муфтий рассказал о первом в мире исламском искусственном интеллекте
Первый в мире исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан и запущен в России, он поможет верующим и всем желающим больше узнать о мусульманской религии
Муфтий рассказал о первом в мире исламском искусственном интеллекте

Муфтий Аляутдинов: в России разработали и запустили ИИ для изучения Корана

Книга в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Книга в руках мусульманина
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый в мире исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан и запущен в России, он поможет верующим и всем желающим больше узнать о мусульманской религии, сообщил РИА Новости автор проекта, зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), имам-хатыб Мемориальной мечети Москвы Шамиль Аляутдинов.
"Первый в мире исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан мусульманами РФ, проект уже стартовал. ИИИ - это интеллектуальный помощник, он способен дать исчерпывающие ответы на актуальные вопросы по исламу на основе достоверных богословских источников. ИИИ действует в официальном приложении на основе моей работы "Коран. Перевод смыслов". Проект адресован последователям ислама и всем, кто интересуется религией", - рассказал во вторник РИА Новости Аляутдинов.
По словам религиозного деятеля, в отличие от обычных чат-ботов ИИИ не использует шаблонные ответы.
"ИИИ дает анализ, обрабатывает текст Корана, статьи и богословские книги для формирования точных и аргументированных ответов. Проект дает развернутые пояснения со ссылками на священные тексты и богословские источники. Это шаг к формированию нового формата исламского образования, когда знания становятся доступны каждому", - сказал собеседник агентства.
Аляутдинов также сообщил, что функция ИИИ доступна пользователям iOS-версии приложения "Коран. Перевод смыслов" в App Store.
