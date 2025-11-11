Муфтий рассказал о первом в мире исламском искусственном интеллекте

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый в мире исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан и запущен в России, он поможет верующим и всем желающим больше узнать о мусульманской религии, сообщил РИА Новости автор проекта, зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), имам-хатыб Мемориальной мечети Москвы Шамиль Аляутдинов.

"Первый в мире исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан мусульманами РФ, проект уже стартовал. ИИИ - это интеллектуальный помощник, он способен дать исчерпывающие ответы на актуальные вопросы по исламу на основе достоверных богословских источников. ИИИ действует в официальном приложении на основе моей работы "Коран. Перевод смыслов". Проект адресован последователям ислама и всем, кто интересуется религией", - рассказал во вторник РИА Новости Аляутдинов.

По словам религиозного деятеля, в отличие от обычных чат-ботов ИИИ не использует шаблонные ответы.

"ИИИ дает анализ, обрабатывает текст Корана, статьи и богословские книги для формирования точных и аргументированных ответов. Проект дает развернутые пояснения со ссылками на священные тексты и богословские источники. Это шаг к формированию нового формата исламского образования, когда знания становятся доступны каждому", - сказал собеседник агентства.