Жителя Ингушетии осудили за призывы к экстремизму в интернете
Жителя Ингушетии осудили за призывы к экстремизму в интернете
Назрановский районный суд в Ингушетии приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя республики, которого обвиняли в призывах к экстремизму в интернете
НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Назрановский районный суд в Ингушетии приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя республики, которого обвиняли в призывах к экстремизму в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Судом установлено, что в 2024 году Залимхан Аушев в публичной группе в одном из мессенджеров разместил комментарии к публикациям, "содержащие побуждения осуществлять насильственные действия в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности".
"Аушев признан виновным в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Помимо этого, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.
В пресс-службе уточнили, что приговор не вступил в законную силу.