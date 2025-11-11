Жителя Ингушетии осудили за призывы к экстремизму в интернете

НАЛЬЧИК, 11 ноя – РИА Новости. Назрановский районный суд в Ингушетии приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя республики, которого обвиняли в призывах к экстремизму в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Судом установлено, что в 2024 году Залимхан Аушев в публичной группе в одном из мессенджеров разместил комментарии к публикациям, "содержащие побуждения осуществлять насильственные действия в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности".

"Аушев признан виновным в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Помимо этого, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.