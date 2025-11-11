Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" прогнозирует снижение инфляции к концу года - РИА Новости, 11.11.2025
06:33 11.11.2025
"Сбер" прогнозирует снижение инфляции к концу года
"Сбер" прогнозирует снижение инфляции к концу года - РИА Новости, 11.11.2025
"Сбер" прогнозирует снижение инфляции к концу года
Инфляция в России снизится до 6,8% к концу года, в целом ее динамика увеличивает пространство для снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026 года, рассказали... РИА Новости, 11.11.2025
экономика
россия
сбербанк россии
сбер
россия
2025
экономика, россия, сбербанк россии, сбер
Экономика, Россия, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" прогнозирует снижение инфляции к концу года

"Сбер" прогнозирует снижение инфляции до 6,8 процента к концу года

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Инфляция в России снизится до 6,8% к концу года, в целом ее динамика увеличивает пространство для снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026 года, рассказали РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка.
"Годовые темпы инфляции возобновят снижение: в базовом прогнозе с текущих 8% год к году до 6,8% к концу года", - говорится в сообщении.
Аналитики Сбербанка также прогнозируют, что в начале следующего года месячные темпы инфляции могут временно ускориться, а годовые стабилизироваться, это возможно вследствие повышения НДС.
"В целом, динамика инфляции и ее факторов увеличивает пространство для снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026 года", - добавили в Сбербанке.
Также, согласно оценкам Центра макроэкономических исследований Сбербанка, в первые недели ноября зафиксировано резкое замедление инфляции.
"В октябре темпы инфляции составили около 0,8% месяц к месяцу, а к ноябрю замедлятся до 0,6–0,7%. Высокие темпы осенью, по всей видимости, не носили устойчивого характера и в основном определялись динамикой отдельных товаров (бензин, яйца, транспортные и образовательные услуги)", - отмечается в материалах.
Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.
ЭкономикаРоссияСбербанк РоссииСбер
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
