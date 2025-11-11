В Индии выросло число погибших при взрыве автомобиля

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автомобиля, который произошел в Индии в понедельник, достигло 12, скончались трое из пострадавших, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на полицию.

"Еще трое пострадавших скончались, в результате число погибших (в трагедии - ред.) достигло 12", - передает агентство со ссылкой на полицию.

По данным агентства, ранее было подтверждено, что девять человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва.

Взрыв в автомобиле произошел в столице Индии в понедельник около 19.00 по местному времени. В результате взрыва, который произошел на светофоре рядом со станцией метро "Красный Форт", получили повреждения еще три-четыре автомобиля и находившиеся в них пассажиры. Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что власти начали расследование инцидента, следственные органы Индии проведут всестороннее расследование.

Характер взрыва пока неизвестен.