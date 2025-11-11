Рейтинг@Mail.ru
В Индии выросло число погибших при взрыве автомобиля - РИА Новости, 11.11.2025
10:21 11.11.2025
В Индии выросло число погибших при взрыве автомобиля
В Индии выросло число погибших при взрыве автомобиля - РИА Новости, 11.11.2025
В Индии выросло число погибших при взрыве автомобиля
Число погибших в результате взрыва автомобиля, который произошел в Индии в понедельник, достигло 12, скончались трое из пострадавших, сообщает агентство Press... РИА Новости, 11.11.2025
В Индии выросло число погибших при взрыве автомобиля

Число погибших при взрыве автомобиля в Дели увеличилось до 12 человек

Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва автомобиля, который произошел в Индии в понедельник, достигло 12, скончались трое из пострадавших, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на полицию.
"Еще трое пострадавших скончались, в результате число погибших (в трагедии - ред.) достигло 12", - передает агентство со ссылкой на полицию.
По данным агентства, ранее было подтверждено, что девять человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва.
Взрыв в автомобиле произошел в столице Индии в понедельник около 19.00 по местному времени. В результате взрыва, который произошел на светофоре рядом со станцией метро "Красный Форт", получили повреждения еще три-четыре автомобиля и находившиеся в них пассажиры. Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что власти начали расследование инцидента, следственные органы Индии проведут всестороннее расследование.
Характер взрыва пока неизвестен.
Крепость Красный Форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в городе.
