"Цифровые решения": применение ИИ в химической промышленности
Твой бизнес
 
15:02 11.11.2025
"Цифровые решения": применение ИИ в химической промышленности
"Цифровые решения": применение ИИ в химической промышленности
В этом году в России начал работу национальный проект "Новые материалы и химия", призванный обеспечить технологическое лидерство в химической промышленности... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:02:00+03:00
2025-11-11T15:02:00+03:00
"Цифровые решения": применение ИИ в химической промышленности

© iStock.com / sanjeri Ученый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© iStock.com / sanjeri
Ученый в лаборатории
В этом году в России начал работу национальный проект "Новые материалы и химия", призванный обеспечить технологическое лидерство в химической промышленности. Вместе с этим возросла и роль инжиниринговых компаний, которые обеспечивают связь между наукой и химическими предприятиями. Так, внедрение цифровых решений в отрасль химпрома станет одной из тем форума "Цифровые решения". О том, как в химической сфере прорабатываются новые технологические методики, – в материале РИА Новости.
Форум "Цифровые решения"

Применение ИИ, в том числе в промышленности, будет обсуждаться на форуме "Цифровые решения", который пройдет в Национальном центре "Россия" с 12 по 15 ноября. Его проводит Минцифры России при поддержке правительства РФ.
Мероприятие объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации. На полях форума состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны. Также в дни форума будет работать выставка лучших отечественных ИТ-продуктов, посетить которую смогут бесплатно все желающие.
Деловая программа мероприятия

Форум откроет пленарная сессия, посвященная технологическому лидерству России и реализации национального проекта "Экономика данных". Деловая программа форума охватывает три тематических блока — бизнес, общество, федеральные и региональные органы власти. Для каждого из направлений отводится отдельный день. Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров.
Масштабная технологическая выставка покажет лучшие ИТ-решения по следующим направлениям: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение". Интерактивные стенды обеспечат максимальную вовлеченность посетителей всех возрастов и возможность протестировать каждый продукт.
Форум "Цифровые решения" призван стать стратегической площадкой для взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-отрасли. Это соответствует целям национального проекта "Новые материалы и химия".
Инжиниринговые компании и химия

Национальный проект "Новые материалы и химия" стал одним из ключевых драйверов возрождения и развития инжиниринга в России, при котором технологии создаются, а не адаптируются к нормам и правилам. На данный момент главные функции инжиниринга – разрабатывание, внедрение и масштабирование химических технологий – снова востребованы.
Также инжиниринг важен в производстве композитных материалов. Они созданы из двух или более компонентов с различными физическими и химическими свойствами, которые объединяются для получения нового материала с улучшенными характеристиками, такими как прочность, легкость и устойчивость к внешним воздействиям. Инжиниринг позволяет прогнозировать свойства материала еще на этапе проектирования, в том числе с применением методов искусственного интеллекта и с помощью создания цифровых двойников.
Правильно подобранный композитный материал, еще и адаптированный к конкретной среде, повышает безопасность и долговечность конструкций, поэтому применение ИИ-технологий важно для химической промышленности.
В рамках нацпроекта уже разработаны 23 химические цепочки, которые обеспечат выпуск более 700 стратегически важных продуктов – это сырье или промежуточные звенья для производства большого количества изделий в ключевых отраслях экономики. В их числе бытовая химия, медпрепараты, космическая и сельскохозяйственная продукция.
Благодаря внедрению инноваций на предприятиях в химической отрасли меняются условия труда: работа становится безопаснее и комфортнее для персонала. ИИ играет в этом одну из главных ролей – с его помощью можно автоматизировать процессы, особенно на производствах, которые работают с сырьем.
