В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:46:00+03:00
2025-11-11T08:46:00+03:00
2025-11-11T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
харьков
украина
харьковская область
2025
