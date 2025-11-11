https://ria.ru/20251111/gruzija-2054241044.html
Турецкий военный самолет разбился возле границы с Грузией
Крушение турецкого военного самолета в Грузии
Турецкий военный вертолет потерпел крушение в Грузии, видео публикует грузинское ТВ.
Турецкий военный самолет C-130 разбился в 5 километрах от границы Грузии