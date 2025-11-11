https://ria.ru/20251111/gripp-2054298166.html
Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в подмосковных Химках
Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в подмосковных Химках - РИА Новости, 11.11.2025
Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в подмосковных Химках
Вакцинацию от гриппа на территории подмосковных Химок прошли более 133 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:13:00+03:00
2025-11-11T18:13:00+03:00
2025-11-11T18:13:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054297925_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b300ccf7d581e5748dbf9342f5415ac.jpg
https://ria.ru/20251111/zhile-2054267533.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054297925_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1aa3c896be71b99cf84936e88c6daf37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в подмосковных Химках
Свыше 133 тысяч жителей Химок прошли вакцинацию от гриппа
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа на территории подмосковных Химок прошли более 133 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В Химках используют две отечественные вакцины: "Совигрипп", которая защищает от трех штаммов вируса, и четырехвалентную "Ультрикс квадри". Последняя подходит для детей с шестимесячного возраста.
"Прививаться я рекомендую всем: и взрослым, и детям. Особенное внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями", — отметила заведующая поликлиникой №7, муниципальный депутат Ирина Спирина.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных пунктах. Для вакцинации нужен только паспорт и полис ОМС. Перед уколом необходимо пройти осмотр у терапевта или педиатра.
Записаться на прививку можно по единому номеру 122, через портал "Госуслуги", в регистратуре поликлиники или через чат-бот в телеграмм.