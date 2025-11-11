Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в подмосковных Химках

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа на территории подмосковных Химок прошли более 133 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Химках используют две отечественные вакцины: "Совигрипп", которая защищает от трех штаммов вируса, и четырехвалентную "Ультрикс квадри". Последняя подходит для детей с шестимесячного возраста.

"Прививаться я рекомендую всем: и взрослым, и детям. Особенное внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями", — отметила заведующая поликлиникой №7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных пунктах. Для вакцинации нужен только паспорт и полис ОМС. Перед уколом необходимо пройти осмотр у терапевта или педиатра.