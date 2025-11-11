https://ria.ru/20251111/grin-2054064095.html
Грин ответила на критику Трампа
Грин ответила на критику Трампа - РИА Новости, 11.11.2025
Грин ответила на критику Трампа
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в комментарии телеканалу CNN ответила на критику со стороны американского президента Дональда Трампа, заявив РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T02:31:00+03:00
2025-11-11T02:31:00+03:00
2025-11-11T02:31:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6babb6e3613cdc8fac02385d03161c46.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053095325.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054055810.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40f696d614fbe0b700da0d839209a85a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Грин ответила на критику Трампа
Грин в ответ на критику Трампа заявила, что она на сто процентов за Америку