Рейтинг@Mail.ru
Грин ответила на критику Трампа - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/grin-2054064095.html
Грин ответила на критику Трампа
Грин ответила на критику Трампа - РИА Новости, 11.11.2025
Грин ответила на критику Трампа
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в комментарии телеканалу CNN ответила на критику со стороны американского президента Дональда Трампа, заявив РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T02:31:00+03:00
2025-11-11T02:31:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6babb6e3613cdc8fac02385d03161c46.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053095325.html
https://ria.ru/20251111/tramp-2054055810.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40f696d614fbe0b700da0d839209a85a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Грин ответила на критику Трампа

Грин в ответ на критику Трампа заявила, что она на сто процентов за Америку

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в комментарии телеканалу CNN ответила на критику со стороны американского президента Дональда Трампа, заявив об ошибочности мнения главы Белого дома.
Ранее Трамп сказал в Белом доме, что Грин "сбилась с пути", раз выступает с критикой его усилий на мировой арене.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост президента США, пишут СМИ
6 ноября, 03:00
"Я не сбилась с пути. Я на 100% (за - ред.) Америку прежде всего и только!" - сообщила республиканка.
Трамп ранее также отверг предположение о том, что на фоне перебоев в работе правительства он уделяет больше времени международной политике, чем внутренней.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп рассказал, от каких людей в администрации избавился
00:22
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала