Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/grigorenko-2054186025.html
Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы
Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы - РИА Новости, 11.11.2025
Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, на чем государство сделало акцент при создании закона о регулировании маркетплейсов: в первую очередь уделялось... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:10:00+03:00
2025-11-11T14:10:00+03:00
экономика
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040498_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b566b6405f2a39f6d6299b1133928fea.jpg
https://ria.ru/20251011/gosduma-2047702908.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040498_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bbe4b0f88dab62eb58b8223dc9224f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий григоренко
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко
Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы

Григоренко: россияне должны быть уверены в защите прав при покупках в онлайне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, на чем государство сделало акцент при создании закона о регулировании маркетплейсов: в первую очередь уделялось внимание продавцам и покупателям, которые при покупке товаров в онлайне должны быть уверены в такой же защите своих прав, как при покупке в офлайн-магазинах.
"Первый акцент - это, естественно, кто продает на маркетплейсах. … Естественно, если возникают на том какие-то вопросы, мы должны понимать и идентифицировать продавца. Второе - что касается самих покупателей, наших граждан. Граждане должны быть уверены, что если они что-то покупают на маркетплейсе, они также защищены, как и при покупке того же самого товара в обычном магазине. Почему должны быть разные правила?.. Они не должны быть разные. Не важно, где ты покупаешь и каким способом", - сообщил он в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия".
Второе, продолжил он, что потребовало регулирования - это определенные обязательства, которые давали бы гарантию качества товаров на маркетплейсах.
"Это должно быть легально, это должны быть сертификаты, соответствующие документы и так далее", - пояснил он.
Григоренко добавил, что во время разработки законопроекта о платформенной экономике было принято решение создать отдельную рабочую группу на площадке правительства РФ. "У нас 43 отраслевых группы, которые рассматривают все ноу-хау, изменения, новые требования, которые предлагаются ввести", - отметил он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Госдуму могут внести законопроект о равном доступе к маркетплейсам
11 октября, 15:37
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Григоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала