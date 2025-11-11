Григоренко рассказал о решении регулировать маркетплейсы

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, на чем государство сделало акцент при создании закона о регулировании маркетплейсов: в первую очередь уделялось внимание продавцам и покупателям, которые при покупке товаров в онлайне должны быть уверены в такой же защите своих прав, как при покупке в офлайн-магазинах.

"Первый акцент - это, естественно, кто продает на маркетплейсах. … Естественно, если возникают на том какие-то вопросы, мы должны понимать и идентифицировать продавца. Второе - что касается самих покупателей, наших граждан. Граждане должны быть уверены, что если они что-то покупают на маркетплейсе, они также защищены, как и при покупке того же самого товара в обычном магазине. Почему должны быть разные правила?.. Они не должны быть разные. Не важно, где ты покупаешь и каким способом", - сообщил он в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре "Россия".